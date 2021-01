Christenen in Izjevsk leven tussen grote kerken en kleine wapens

In de Russische stad Izjevsk zijn er kerken in overvloed. Maar een huisgemeente met Gods Woord en een gitaar kan natuurlijk ook. Veel is veranderd, maar van het Geitenpark naar de Kalasjnikov-fabriek knarst nog steeds de rood-gele Sovjet-tram.

William Immink (24) en zijn vrouw Anna wonen met hun zeven maanden oude zoontje Joeli in een jarentachtigflat aan de Autofabriekstraat. Zij is lerares aan een basisschool en hij journalist bij een aantal media. Ze kwamen elkaar in 2016 tegen in Izjevsk en trouwden twee jaar later.

Immink komt uit Kockengen. Zijn vader werkte bij een bank, maar wilde als christen een tijd in het buitenland werken. Hij werd zendeling in Kazachstan, eerst in Almaty, later in het dorp Koktal, waar ze een vrijstaand, lemen huis hadden met ezels, kippen en honden. William groeide daar op, van zijn achtste tot zijn twaalfde. Weer in Nederland wilde hij maar één ding: zo snel mogelijk terug. Na zijn studie sociale geografie in Utrecht deed hij dat ook. En hij hee..

