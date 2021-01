In memoriam: Marinus Wiering was een grondlegger van de Nederlandse afdeling van Wycliffe

Woensdag is bijbelvertaler Marinus Wiering overleden. Hij was in 1971 de eerste Nederlandse veldwerker die voor Wycliffe Bijbelvertalers naar het buitenland ging. Met zijn vrouw Elizabeth woonde hij in het noorden van Kameroen bij de Dowayo, een agrarische bevolkingsgroep van zo’n vijftienduizend mensen. Ze deden onderzoek naar hun taal en gaven lees- en schrijfonderwijs. Hun vertaling van het Nieuwe Testament in de Dowayo-taal was in 1991 klaar. Het tweetal verzorgde ook een wetenschappelijke publicatie over de taal en de volksverhalen van de Dowayo, die in 1994 verscheen.