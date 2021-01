Kerken zamelen geld in met Actie Kerkbalans: ‘Rommelmarkten leverden anders stevige bedragen op’

Amersfoort

De kerk is een bedrijf, waar geld binnenkomt en uitgaat. En dus gaat zaterdag, coronacrisis of niet, zoals elk jaar Actie Kerkbalans van start, de geldwervingsactie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en twee kleinere kerkgenootschappen. Tot eind januari gaan plaatselijke gemeenten en parochies bij hun leden langs om toezeggingen binnen te halen voor donaties in 2021. Er ligt voor de kerkleden dit jaar een protocol klaar om coronaproof langs de deuren te gaan. Dat betekent: aanbellen, afstand nemen en toezeggingsformulieren aanreiken en ophalen met bijvoorbeeld een collectezak aan een lange stok.

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van Nederland: protestantse gemeenten levert het elk jaar ..

