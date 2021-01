‘U geeft rust’, het onlinelied voor coronatijd, krijgt plek in liedbundel Opwekking

‘U geeft rust’ komt in de Opwekkingsbundel en op de nieuwe cd met Opwekkingsliederen. Dat is het lied dat zangers (m/v) uit allerlei kerken en gemeenten in mei vorig jaar online opnamen tijdens de coronapandemie.

‘U geeft rust’ komt in de Opwekkingsbundel. (beeld nd)

Putten

Het lied is een vertaling van ‘It is well’ van Kristine DiMarco, uit de Bethel Church in Californië, losjes gebaseerd op ‘It is well with my soul’, een gezang uit de negentiende eeuw.

De jaarlijkse cd met nieuwe Opwekkingsliederen wordt in het weekend van 19-21 maart opgenomen, zo laat Stichting Opwekking weten. Dat gebeurt, afhankelijk van de coronamaatregelen, met of zonder publiek (in beperkte mate).

Ook ‘The Blessing’ van Kari Jobe komt erop; dat werd in Groot-Brittannië als muziekvideo ingezongen tijdens de eerste coronagolf.

Het gaat in totaal om dertien liederen, afkomstig uit vertrouwde bronnen als Hillsong, Bethel en Mozaiek, van Elisa Krijgsman, Eline Bakker en Reyer. Opwekking laat weten dat alle nieuwe nummers Nederlandsta..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .