Dominee van Gereformeerde Gemeenten benoemd tot hoogleraar christelijk-gereformeerde universiteit

Het is voor het eerst dat aan de theologische opleiding een hoogleraar aantreedt die dominee is binnen de Gereformeerde Gemeenten, een kerkgenootschap op de rechterflank van het protestantisme in Nederland. De leerstoel, die 0,2 fte omvat, is ingesteld door de Theologische Universiteit in Apeldoorn (TUA) én de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU), een werkgevers- en werknemersorganisatie.

Volgens rector Herman Selderhuis sluit de leerstoel aan bij een groeiende behoefte van kerk en theologie aan gedegen juridische kennis. Zondag voorziet daarin: voor zijn predikantschap was hij jarenlang hoogleraar arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ter illustratie wijst Selderhuis op een toename van predikanten die op contrac..

