Megakerkdominee moet in VS zes jaar de cel in

Dominee Kirbyjon Caldwell (rechts) met toenmalig president George W. Bush in 2003.

Houston

Caldwell was eerder geestelijk adviseur van de presidenten George W. Bush en Barack Obama. Hij leidde tot maart vorig jaar de 16.000 leden tellende Windsor Village United Methodist Church in de Amerikaanse stad Houston. Nadat hij in staat van beschuldiging werd gesteld, trad Caldwell als predikant terug. De megakerk wordt nu geleid door zijn echtgenote.

Tijdens de rechtszitting vertelde de dominee dat het hem ‘heel erg spijt' dat hij mensen heeft opgelicht. Caldwell verkocht schuldpapier van de Republiek van China, een land dat sinds de communistische machtsovername in 1949 niet meer bestaat. De voormalige predikant heeft toegezegd dat hij de mensen die hij heeft benadeeld zal terugbetalen.

