Grieks-orthodoxe aartsbisschop: ‘islam is geen godsdienst maar politieke partij’

Volgens de Grieks-orthodoxe aartsbisschop van Athene is de islam geen godsdienst maar een politieke partij. Moslims zijn volgens hem ‘mensen van oorlog’.

Athene

Aartsbisschop Ieronymos van Athene en geheel Griekenland - zoals zijn titel officieel luidt - zei dat in een interview naar aanleiding van de 200e verjaardag van het begin van de Griekse onafhankelijkheidsoorlog in 1821. Met deze oorlog tegen de Turken maakte Griekenland zich uiteindelijk in 1832 los van de Ottomaanse overheersing.

De aartsbisschop gaf het interview in het Sint-Lukasklooster, waar ‘grote mannen die alles voor de revolutie hebben gegeven hebben geleefd’. Hij wees op de belangrijke rol van kloosters, onder meer in het onderwijs. ‘Griekse kinderen mochten toen niet naar school, maar er waren geheime scholen in kloosters.’

Volgens de geestelijk leider hebben priesters en bisschoppen een belangrijke rol in de onafhankelij..

