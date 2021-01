‘In Amazone stierven al 40.320 mensen aan corona’

Nabestaanden bij de uitvaart van een aan het coronavirus overleden famililid in de plaats Manaus in het Braziliaanse deel van de Amazone.

Brasilia

De cijfers stijgen vooral sinds half december sterk in het over negen landen uitgestrekte gebied.

Met name in het regio rond de Braziliaanse plaats Manaus, waar een gemuteerde variant van het virus om zich heen grijpt, zijn er veel besmettingen (104.405) en doden (bijna 4000). Repam spreekt over ‘apocalyptische toestanden’ in ziekenhuizen.

Andere zwaar getroffen plaatsen zijn Villavicencio in Colombia (32.069 gevallen), Iquitos en Pucallpa in Peru (71.000 gevallen) en Santa Cruz de Sierra in Bolivia (46.000 gevallen).

