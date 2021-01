PKN: even helemaal niet zingen in de kerk, ook niet door de muziekgroep

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) adviseert gemeenten ‘met klem’ voorlopig niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit geldt ook voor het vooraf opnemen van enkele liederen in doordeweekse setting, met een klein aantal mensen.

Het nieuwe advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown. De zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus is een reden voor het besluit. Ook doorslaggevend zijn de twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest. Zo werden in december in de protestantse gemeente van Biddinghuizen verschillende kerkgangers besmet tijdens de opnames voor een online-kerkdienst. Twee gemeenteleden zijn overleden.

Alternatieven

‘Ik realiseer me heel goed dat deze boodschap bij velen hard aankomt. Ook in het moderamen ervaren we pijn bij dit advies’, reageert Marco Batenburg, preses van de generale synode. ‘Met elkaar verlangen wi..

