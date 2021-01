Kamala Harris gelooft in meervoud en ziet de kerk als bron van kracht en plaats van reflectie

Het verheffen van minderheden en achtergestelde groepen staat bovenaan haar agenda; desnoods met dwingende middelen. De vicepresident is radicaler dan Joe Biden en een ‘vrouwelijke Obama’; vandaar de angst in rechts, deels ook christelijk Amerika.

Ruzie was er over de voorpagina van het Amerikaanse blad Vogue. die moest officieel zijn, maar de vrijetijdskledingfoto binnenin kwam daar terecht.

Oakland

Volgens haar biograaf Dan Moiran, een journalist uit Los Angeles die met Kamala’s pad. Een Amerikaans leven debuteert, maar haar zelf niet mocht spreken, is Kamala Harris een ‘stoere, gevatte, veeleisende, hardwerkende, slimme, gecompliceerde en multiculturele vrouw’.

Dat klopt en veel van die woorden zijn positief en negatief uit te leggen. Het eerste wordt gedaan door haar achterban, vooral het linkse, niet witte deel van de Democraten. Het tweede is de mening van rechts Amerika. Christenen die Obama al erg vonden, zien in Harris een rechtstreeks gevaar voor het voortbestaan van hun geloofsvrijheid. Een linkse, gekleurde vrouw als mogelijk opvolger van een broze, oude man, is voor christenen die Trump steunden voedsel v..

