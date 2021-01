Marilynne Robinsons voorspelling kwam uit. ‘Trump werd een ander woord voor woede’

Schrijfster Marilynne Robinson analyseert in The Guardian de aftocht van de Amerikaanse president. Wat ze precies vier jaar geleden voorspelde, kwam uit.

Sandpoint

‘Wat begon als een farce, eindigt als een tragedie’, schrijft auteur Marilynne Robinson in het Engelse dagblad The Guardian. De onverwachte verkiezing van Trump liet zien hoe slecht de Amerikaanse politieke elite, van beide partijen, het eigen volk kende. De aftocht van Trump, met de warrige aanval op het Capitool en het onvermogen zijn verlies te doorgronden, laat zien hoe kwetsbaar het Amerikaanse politieke systeem is en hoe slecht de maatschappij eraan toe is.

Trump begreep ‘waarschijnlijk nooit dat er iets als scheiding der machten bestaat, een systeem van ‘checks and balances’ dat is gebaseerd op wederzijdse, maar ook individuele zelfbeheersing’, aldus Robinson. ‘En als hij het al door had, had hij er geen respect voor.’

Trump i..

