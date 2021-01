‘Geweld in Afrika raakt ook westerse landen’

Voor christenen in Nigeria is wel of niet naar de kerk gaan een keuze tussen leven en dood, zegt Illia Djadi, Afrikaspecialist bij Open Doors. ‘Besluit je te gaan, dan weet je dat het een enkele reis kan zijn.’

Londen

‘Ontken Christus en word moslim. Dat is de deal voor veel christenen in Afrika om te blijven leven’, vertelt Illia Djadi vanuit Londen. De Afrikaspecialist bij Open Doors moet denken aan 28 april 2019, toen een dominee in Burkina Faso achter zijn kerkgebouw werd doodgeschoten, nadat hij weigerde moslim te worden. De kerk en bijbels werden in de hens gezet.

Djadi maakt zich zorgen, nu moslimextremisme meer voet aan de grond krijgt in Afrikaanse landen, zeker in de Sub-Sahara. Christelijke gemeenschappen slaan op de vlucht, ook richting Europa, ‘terwijl het Westen wegkijkt’.

Waar komt het geweld vandaan?

‘Het gaat om islamitische groeperingen met dezelfde extremistische ideologie. Een aantal is gelieerd aan..

