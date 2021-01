Geweld tegen vervolgde christenen steeds heviger, vooral in Afrika

Het geweld tegen christenen die lijden onder vervolging wordt steeds heviger. In een jaar tijd werden wereldwijd ruim 4700 christenen om het leven gebracht. 90 procent van die moorden vond plaats op het Afrikaanse continent, met name Nigeria.

Ermelo

Het aantal Afrikaanse landen waar christenen hun leven niet zeker zijn, neemt in hoog tempo toe, blijkt uit de Ranglijst Christenvervolging. Op de lijst die vandaag verschijnt, staan de vijftig landen waar christenen volgens Open Doors, een organisatie die zich inzet voor geloofsvrijheid, het slechtst af zijn. Dit jaar staan er negentien Afrikaanse landen in de top-50, twee meer dan in de vorige editie.



graphic Open Doors - beeld Sjoerd Mouissie

Op grond van data van tal van kerken en (mensenrechten)organisaties brengt Open Doors elk jaar in kaart hoeveel geloofsvrijheid er in de wereld is. Het valt de organisatie op dat er steeds zwaarder geweld tegen christenen wordt gebruikt, met name door extremistische islamitische groeperingen...

