Ranglijst christenvervolging Open Doors gepubliceerd: ‘Cijfers over vervolging te groot om te bevatten’

Open Doors-directeur Maarten Dees maakt zich geen illusies: de christenvervolging blijft toenemen. ‘Dat is niet te keren. Wat we wel willen bewerken, is dat niemand alleen zal moeten lijden.’

Ermelo

Voor het eerst heeft de wereldkaart van Open Doors met daarop de vijftig landen waar de christenvervolging het hevigst is slechts twee kleuren: rood en oranje. Die staan voor de twee zwaarste categorieën vervolging: ‘extreem’ en ‘zeer zwaar’. De gele kleur op de kaart - landen waar de christenvervolging als ‘zwaar’ geldt, is verdwenen. ‘Als er iets opvalt, is dat het geweld zo extreem aan het worden is’, zegt Maarten Dees, directeur van Open Doors Nederland.

In de aanloop naar de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging wordt Open Doors overspoeld met data. Daaruit destilleert de organisatie de ranglijst en de ‘trends’ in de onderdrukking van gelovigen. Dees steekt er zijn hand voor in het vuur dat die gegevens kloppen. Natuurlijk is..

