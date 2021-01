Roerig begin voor nieuwe kapelaan Congres

Terwijl het Capitool werd bestormd, was huiskapelaan Margaret Grun Kibben aan het bidden en bijbellezen met mensen die niet werden geëvacueerd. Het was pas haar derde werkdag als pastor van het Amerikaanse parlement.

Washington

Een nieuwe baan, het is altijd even wennen. Maar rustig inwerken, dat zat er voor Margaret Grun Kibben (60) in ieder geval niet in. Ze werd op de laatste dag van 2020 op voorspraak van Nancy Pelosi, leider van de Democraten van het Huis van Afgevaardigden, als eerste vrouw ooit benoemd tot huiskapelaan van het Amerikaanse parlement. Woensdag, pas de derde werkdag van Grün Kibben als politiek pastor, werd het Capitool bestormd door boze aanhangers van president Donald Trump, die het niet eens waren met de uitslag van de presidentsverkiezingen.

geen angst

Terwijl de paniek bij heel wat mensen toesloeg, bleef Grun Kibben kalm. Ze deed, zo zei ze achteraf tegen Religions News Service, wat ze al haar hele leven als presbyteriaans ge..

