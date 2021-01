Trump krijgt nog steun in veel preken

Van de voorgangers die de Amerikaanse president Donald Trump steunden, deed een flink aantal dat zondag nog steeds in de preek. Soms herhaalden zij de complottheorieën die de Capitoolbestormers op 6 januari prikkelden, noteerde persbureau AP. Zijn tegenstanders pleiten nu voor afzetting en een kleine groep geestelijke leiders maakte de bocht van pro- naar anti-Trump, of liet de actualiteit ongenoemd.

Cleveland, Ohio

Een bloemlezing van zondagse preken in Amerika:

Brian Gibson

Brian Gibson, oprichter en voorganger van HIS Church in Owensboro, Kentucky, nam deel aan de Capitooldemonstraties en nam een selfie met de 32-jarige Jake Angeli, die in een Viking-uitdossing het Amerikaanse parlementsgebouw bestormde en later werd gearresteerd. ‘Ik ben met duizenden gefotografeerd en wist op dat moment niet wie dat figuur was’, zegt hij op Facebook.

Op 5 januari had hij een kerkdienst gecombineerd met de rally voor Trump; ‘Prayer to Save America’. Zondag week Gibson niet van de koers die hij al maanden volgt, tijdens een tournee per bus door de Verenigde Staten, om de aanhang van Trump moed in te spreken. ‘Ik..

