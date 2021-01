Raad van Kerken VS vraagt om afzetten van president Trump

De Raad van Kerken in de Verenigde Staten roept vicepresident Mike Pence en het Congres op de procedure in gang te zetten waarmee president Donald Trump kan worden afgezet.

Washington

De Raad doet deze oproep naar aanleiding van de bestorming van het Capitool door aanhangers van de president, omdat ze het niet eens waren met de verkiezingsuitslag. Trump riep zijn aanhang min of meer op dit te doen. De Raad van Kerken, waarbij ruim veertig kerkgenootschappen zijn aangesloten die samen zo’n 40 miljoen leden hebben, vindt dat de president ‘de veiligheid van het land en de instituties’ in gevaar heeft gebracht en zijn eigen belangen boven die van het land heeft geplaatst.

In een brief vragen ze daarom aan het Amerikaanse Congres en vicepresident Mike Pence om de procedure in gang te zet..

