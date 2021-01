Van vlagvertoon naar verzoening

Washington

De beelden van de aanval op het Capitool zijn moeilijk kwijt te raken. Het was niet alleen schokkend, maar ook uniek wat daar gebeurd is: zelfs tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) lukte het de Zuidelijken niet de Confederate Flag in het Amerikaanse parlement te krijgen; nu werd dat doek, symbool van slavernij en witte heerschappij, langs de portretten van de abolitionisten, zij die voor afschaffing pleitten, gedragen, in de Statuary Hall, door de Rotunda en in de beide kamers van het Congres, Senaat en Huis van Afgevaardigden.

Iets anders viel ook op. Doordat de door president Trump afgekondigde Mars op Washington samenviel met de ‘Jericho-March’, trok de Trump-belijdenis Make America Great Again samen op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .