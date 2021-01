Katholieken maken na sluiting gebruik van protestantse kerk: ‘De jeugd gaat niet meer naar de kerk’

De rooms-katholieken van Heumen houden hun vieringen weer in de Sint Joriskerk, die ze na de Reformatie moesten afstaan. Hun Georgiuskerk werd noodgedwongen gesloten. Rooms-katholieken én protestanten in het dorp in het Rijk van Nijmegen zien het als een mooie kans voor meer oecumene.

De protestantse Joriskerk is intiemer. ‘Je hoort elkaar beter meebidden dan in onze oude kerk, waar we met z’n dertigen heel verspreid zaten’, bemerkte Fien Tax-van Duijnhoven (81), toen ze vanavond pastor Yves Mambueni Makiadi assisteerde bij de eucharistieviering. Maar liefst 32 jaar was Fien kosteres van de Georgiuskerk, het rooms-katholieke kerkgebouw aan het dorpsplein in Heumen. In november werd daar de laatste mis gevierd. Omdat kerkbezoek, kerkelijke betrokkenheid, inzet van vrijwilligers en financiën steeds meer terugliepen, besloot het bestuur van regioparochie De Twaalf Apostelen de kerk af te stoten.



Voor het laatst verlaten de katholieken de ruim bemeten Georgiuskerk, in november vorig jaar. - beeld Flip Franssen

Dat moment za..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .