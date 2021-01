Christelijk vaccinverzet is niet alleen iets voor refo’s: twee nieuwe groepen zijn te ontdekken

Amersfoort

Voor de reformatorische schoolmeester Jaco van den Broek is het helder: het coronavaccin is een afgod. ‘Hiermee grijpen we vooruit op Gods voorzienigheid en proberen we in eigen kracht te voorkomen dat ons in de toekomst iets overkomt’, schreef hij in juni in het Reformatorisch Dagblad. Recenter stelde RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn, hoewel zelf niet faliekant tegen vaccineren, dat de hele operatie ‘een toren van Babel’ is die haaks staat op het ‘geloof in God..

