‘Luister naar jongeren zoals Gommers deed, zonder van tevoren je praatje al klaar te hebben’

Luister naar jongeren, net zoals de arts Diederik Gommers afgelopen jaar luisterde naar de 22-jarige zangeres Famke Louise. Dat wordt geadviseerd in de Jeugdtrends 2021, een initiatief van Jeugdwerk Steunpunt van de Nederlands gereformeerde kerk in samenwerking met onder meer Jong Protestant, Missie Nederland en de Unie van Baptisten.

Utrecht

Met het jaarlijkse trendoverzicht hopen de partijen iedereen die met jongeren optrekt te inspireren. ‘Meer dan ooit merken we dat jongeren niet weten wat waarheid is', zegt Jolanda Otter, jeugdwerker in samenwerkingsgemeente Alexanderpolder. ‘Zoals Arjen Lubach in zijn programma ook benoemde: algoritmes schotelen je online al snel een alternatieve wereld voor. Wat is dan betrouwbare informatie? Ook zagen jongeren afgelopen jaar dat kerken verschillend omgaan met RIVM-maatregelen, wat is juist?'

Luister naar jongeren, zonder van tevoren je praatje al klaar te hebben, daarvoor pleiten Otter en de andere jeugdwerkers in het overzicht. ‘Dat deed Gommers zo opvallend bij Famke Louise in de talkshow van Eva Jinek. Hij nam haar serieus, k..

