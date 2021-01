PKN blijft achter bij het aanstellen van predikanten met een beperking

Almere

Verwijs reageert op een oproep van de blinde dominee Bettie Woord uit Almere vandaag in deze krant. Na afronding van haar predikantsopleiding ontving zij op 35 sollicitaties een afwijzing. Vanwege haar beperking, vermoedt zij, al werd dat nooit rechtstreeks tegen haar gezegd. Nu werkt ze als predikant bij het missionaire project De Schone Poort in Almere. Met behoud van haar Wajong-uitkering. Voor niets dus. Ze is teleurgesteld: juist in de kerk waar iedereen mag meedoen, is er door de landelijke kerk niets geregeld voor voorgangers met een handicap. ‘Ik zou willen dat de kerk een fonds heeft waaruit dominees en kerkelijk werkers met een beperking worden betaald.’

Volgens een woordvoerder van..

