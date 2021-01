Boekenschrijver en ‘Jezus-fan’ Peter Scheele verbannen van LinkedIn

Peter Scheele, auteur en voormalig programmamaker bij de Evangelische Omroep, is verbannen van het internetplatform LinkedIn, volgens hem vanwege zijn kritische bijdragen over verkiezingsfraude in de Verenigde Staten.

Amersfoort

In zijn ogen is er reden onderzoek te doen naar fraude met stembiljetten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waaruit Democraat Joe Biden als winnaar naar voren kwam. ‘Ik plaatste een post waarin ik argumenten aandroeg voor fraude en kreeg toen een melding dat het bericht is ‘beperkt’, zoals zij dat noemen, omdat het in strijd zou zijn met het beleid van LinkedIn. Dat komt neer op een block. Na drie keer wordt je account verwijderd.’

Hetzelfde dreigt te gebeuren op Facebook. Na vier waarschuwingen volgt een verbanning. ‘Als ik daar nog een kritisch bericht plaats dat tegen hun beleid ingaat, verdwijn ik ook van Facebook. Daarom ben ik gestopt. Ik zit nog wel op Twitter, maar plaats daar geen tweets meer.’

