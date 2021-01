Penningmeester verduisterde acht ton uit de kas van de kerk

Den Haag

De 64-jarige penningmeester heeft gedurende zevenenhalf jaar lang geld uit de kas van de kerk in eigen zak gestoken. Hij gaf het geld uit aan hotelovernachtingen, kleding, restaurants en in boekhandels en bij bloemisten. Ook maakte hij valse facturen om te verbloemen dat hij geld opnam voor privé uitgaven. In het rechtbankverslag wordt een totaalbedrag genoemd van meer dan achtenhalve ton. Hij gaf dat uit tussen januari 2006 en juni 2013. De man heeft spijt betuigd in de rechtbank.

De penningmeester had destijds twee rekeningen in beheer van het kerkgenootschap en daarnaast twee van stichtingen die met de kerk verbonden waren: een stichting die verantwoordelijk is voor de verhuur van het kerkge..

