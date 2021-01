In Spanje is Driekoningen net Sinterklaas en komen de ‘koningen’ per oldtimer of luchtballon

In het Spaanse San Sebastian komen ze per oldtimer, in Sevilla per luchtballon, en in Madrid worden ze ontvangen op het stadhuis: de drie koningen. Ooit stonden de echte koningen - de Bijbel heeft het over een onbekend aantal magirs die uit het oosten kwamen - bij het kraambed van Maria, en brachten ze geschenken mee voor het kind Jezus. Driekoningen, ook wel Epifanie en het feest van de openbaring van de Heer genoemd, wordt in Nederland en Vlaanderen op de eerste zondag na 1 januari gevierd. In landen waar het een nationale feestdag is, zoals Spanje, Kroati en Griekenland, wordt 6 januari aangehouden. De meeste mensen hebben er dan een vrije dag, en er worden veel feestelijkheden georganiseerd die vaak een lange traditie hebben. Zo werpt in Bulgarije de plaatselijke Bulgaars-orthodoxe priester een houten crucifix in het water, die de mannen van het dorp moeten zien op te vissen. Degene die het kruis aan de priester kan teruggeven, zal het hele verdere jaar gezond blijven, zo is het idee. Dat geldt overigens ook voor alle mannen die een horo, een Bulgaarse dans, uitvoeren in het ijskoude water.

In Spanje lijkt het feest van Driekoningen sterk op ons Sinterklaasfeest. De bakkers verkopen speciale ronde broden, drie mannen met baarden houden hun intocht op 5 januari, en de volgende ochtend liggen er cadeautjes voor de kinderen klaar.