Bij Yalla! gaan joden en moslims samen eten én opiniestukken schrijven

Amsterdam

Yalla! is de naam van het nieuwste initiatief van joden en moslims in Nederland. Het is Arabisch voor ‘kom op!’, een bekende kreet ter aanmoediging. De oprichters zijn rabbijn Lody van de Kamp, Chantal Suissa en Fatima Akalai. In december had Yalla! een eerste Zoom-sessie, waar twintig tot dertig aanwezigen praatten over mogelijke acties in 2021.

De oprichters van Yalla! kennen elkaar via diverse initiatieven waarbij joden, moslims (en christenen) samenwerken. Zo zijn Akalai en Van de Kamp lid van Amsterdam Inclusief, dat de gemeente adviseert. Yalla! wil onder andere activiteiten ontplooien rond kunst, cultuur en muziek en op religieuze feestdagen. Daarnaast wil de organisatie dit jaar een rol spelen in serieuze maatschappelijke..

