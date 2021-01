Rel om verkoop land van orthodoxe christenen aan Joodse kolonisten

In Israël is ophef over de voorgenomen verkoop van land door orthodoxe christenen aan Joodse kolonisten. Het gaat om een stuk land bij de nederzetting Har Gilo. Die ligt tussen Bethlehem en de bosrijke zuidoostelijke delen van de stad Jeruzalem, in de omgeving van het Begin-park.

Nonnen lopen naar de Geboortekerk in Bethlehem. Donderdag is het orthodoxe kerstfeest.

Jeruzalem

Als het land wordt verkocht, zou het de Gilo-nederzetting in het Bethlehem-gebied verbinden met Jeruzalem, waarschuwt een Palestijnse christelijke groep, de Orthodoxe Centrale Raad in Palestina (OCCP). De rel is al zo hoog opgelopen dat de orthodoxe Jeruzalemse patriarch Theophilos III - een van de negen patriarchen in de oosters-orthodoxe kerk - zich ermee bemoeit. Maar hij is juist uitgesproken voor de plannen om de 27 hectares grond te verkopen, aan twee Israëlische bedrijven - Talpiot Hadasha en Broeket Habsaga, die opereren vanuit bezet Oost-Jeruzalem - die door bouw en infrastructuur de nederzetting in Bethlehem willen verbinden met Jeruzalem.

Het gaat om grond die nu van het klooster Mar Elias is, gelegen op een heuv..

