Petitie voor gebruik bijbelvertaling in GG

Woerden

In een anonieme petitie wordt de Gereformeerde Gemeenten, een bevindelijk-gereformeerd kerkverband, opgeroepen om het gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) vrij te geven. Nu wordt tijdens alle kerkelijke bijeenkomsten enkel gebruikgemaakt van de uit 1637 stammende Statenvertaling. De HSV verscheen in 2010 en vormt een wat meer hedendaagse vertaling van de Bijbel. Volgens de opstellers van de petitie is het verschil tussen de taal van de Statenvertaling en de eigen taal ‘te groot geworden'. De initiatiefnemers willen de Statenvertaling overigens niet in de ban doen. <

