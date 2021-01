Voorganger in Texas neergeschoten

Winona (VS)

In Winona, een dorp in de Amerikaanse staat Texas, is zondag een voorganger doodgeschoten door een voortvluchtige verdachte. De man, die werd gezocht voor een schietpartij de nacht ervoor, had zich verstopt in de plaatselijke kerk. Toen de voorganger hem ontdekte, wilde hij hem onder schot houden totdat de politie kwam. Dit lukte niet, want de man wist het pistool van de voorganger af te pakken, waarna hij hem neerschoot. De verdachte ging er na de moord vandoor met de auto van de voorganger, maar werd al snel klemgereden door de politie en daarna gearresteerd. <

