Twee coronadoden na online-kerkdienst

In de Protestantse Kerk van Biddinghuizen is met verbijstering gereageerd op het overlijden van een tweetal oudere leden. Ze raakten naar alle waarschijnlijkheid half december besmet met het coronavirus tijdens het maken van opnames voor een online-kerkdienst.

Biddinghuizen

Aangeslagen, zo voelt de Protestantse Gemeente in Biddinghuizen zich, nu twee kerkleden zijn overleden aan het coronavirus. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze de besmetting op 15 december in de kerk opgelopen. Tijdens die dag werden opnamen gemaakt voor een online-eredienst. In twee groepen, van zeven en negen mensen, werd onder meer gezongen. Tussen beide opnamen in werd de kerk geventileerd.

Achteraf bleek één van de aanwezigen besmet met het coronavirus. Zeker tien aanwezigen bleken het later ook te hebben opgelopen. Of dat tijdens de opnamen is gebeurd, is niet met zekerheid te zeggen. Maar die kans is wel heel groot, zegt kerkenraadsvoorzitter Jan Klopman. Zelf raakte hij ook besmet met het virus.

risicogro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .