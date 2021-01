Volgens Amerikaans congreslid Cleaver is amen niet langer genderneutraal

Elke nieuwe periode van het Amerikaanse Congres wordt geopend met een gebed door een lid van het Congres. Afgelopen zondag was dit voor de 117de keer het geval. Het gebed werd ditmaal uitgesproken door Emanuel Cleaver, die namens de Democraten in het Huis van Afgevaardigden zit.

Washington

Cleaver studeerde eerder theologie en was 37 jaar voorganger in een methodistenkerk. Dan weet je dus wel hoe je een gebed afsluit. Met het woordje amen, wat zoveel wil zeggen als: het zij zo. Met het woord amen bekrachtig je dus de inhoud van het gebed, of, zoals in de Bijbel vaak gebeurt, de inhoud van een brief. Zo besloot Cleaver zijn gebed ook, om er direct op te laten volgen ‘a woman'.

Waarom hij dit deed, heeft hij nog niet gezegd. Toch lijkt het erop dat Cleaver amen niet langer een genderneutraal woord vindt. Hoewel hij behoorlijk wat positieve reacties kreeg, was niet iedereen blij met zijn statement. Zo schreef Newt Gingrich, de Republikeinse oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, op Twitter dat hij de woorden..

