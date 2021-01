Politie beëindigt Duits-Russische kerkdienst

Herford

Er werd gezongen, er waren geen hygiënevoorzieningen, de kerkgangers droegen geen mondkapje en hielden geen afstand. Omwonenden hadden de politie gebeld. De samenzang was volgens de berichten op straat te horen.

De dienst was in de Gemeinde Jesu Christie in Herford, 130 kilometer over de grens bij Enschede. In mei vorig jaar was een andere baptistengemeente van Russisch-Duitse immigranten, in Frankfurt, het centrum van een corona-uitbraak.

Volgens Duitse media is er tegen de 111 volwassen kerkgangers (de rest waren kinderen) procesverbaal opgemaakt. Op het bijwonen van een openbare bijeenkomst met meer dan tien mensen staat in de deelstaat Noordrijn-Westfalen een boete van 250 euro. Daarnaast riskeert het kerkbestuur een boete van d..

