Moskeeën helpen bij opvang van daklozen

Rotterdam

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Met het openstellen van hun gebouwen geven de moskeeën gehoor aan de noodkreet die dominee Ranfar Kouwijzer van de Rotterdamse Pauluskerk dinsdag slaakte op de Facebookpagina van de kerk. In de Pauluskerk kunnen daklozen overdag terecht voor voedsel en ontspanning. Maar het wordt te veel, zegt Kouwijzer. ‘Mensen zijn ongelooflijk geagiteerd, hebben korte lontjes, vliegen elkaar om het minste of geringste in de haren.’

De moskeeën openen sinds zondag dagelijks tussen twaalf en vijf uur ‘s middags hun deuren. Daarnaast brengen vrijwilligers van de Nederlandse Islamitische Federatie, waaronder achttien moskeeën vallen, soep naar een uitdeelpunt.

