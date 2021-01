Nieuwjaarszegen ook 'een toost op 2021'

Direct aan het begin van de uitzending, opgenomen in de Kloosterkerk in Den Haag, legt Leene uit wat de bedoeling van de zegen is. ‘Het is een gebaar voor iedereen waar je kracht uit mag halen voor 2021.' Maar het is ook ‘een toost op het nieuwe jaar', zegt ze even later.

De predikant uit Hattem vertelt voorafgaand aan de zegen een persoonlijke anekdote, die ze linkt aan het bijbelverhaal over Jakob. Omgeven door muzikanten, een koor en dansers vertelt ze het verhaal van de jongen die zijn vader en broer bedriegt, die vlucht, maar uiteindelijk de rivier weer oversteekt en terugkeert naar huis.

‘Ten diepste hebben we het leven niet zelf in de hand. De zegen wil zeggen: ga de rivier maar over, je bent niet alleen’, zegt Leene in de kerk.

‘Blijf oog houden voor dat wat mooi en goed is. En dat, lieve Nederlander, is wat ik jou wil meegeven. Vertrouw er maar op dat God erbij is, ook als het moeilijk wordt. Zo kunnen we vol goede moed het jaar 2021 in gaan.’

Met haar handen in de lucht vervolgt de Theoloog des Vaderlands: ‘Ik hoop dat je mag ervaren dat God erbij is. Op al je wegen, bij alle rivieren, in alles wat je doet en bij elk gevecht in je leven. Weet dat de Eeuwige er voor je is. Dat Hij ons kracht wil geven voor het nieuwe jaar en ons met zijn liefde wil omringen en ons bij de hand wil nemen. De Here zegene ons in het nieuwe jaar 2021. God zegene Nederland. Amen.’

Als afsluiting zingt het koor op de wijs van 'Auld Lang Syne', die al ingezet is tijdens de zegen: ‘Het heden wordt verleden tijd met al zijn vreugd en smart. Wij dragen de herinnering mee bij elke nieuwe start.’

Leene, die sinds november een jaar lang Theoloog des Vaderlands is, vertelde in het Nederlands Dagblad graag mee te werken aan nieuwe initiatieven waardoor de kerk uit haar schulp kruipt. ‘Het voordeel van deze benoeming is dat je dit soort dingen in gang kunt zetten, om de samenleving te laten zien wat je als kerken te bieden hebt.’ <