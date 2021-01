Blogsbladen

In het uitverkochte winternummer van de Terdege, een reformatorisch gezinsblad, vertelt organist André Nieuwkoop over zijn coming-out afgelopen jaar. De 30-jarige trekt honderden mensen naar zijn psalmzangavonden, maar is daarnaast ook politieagent. Het bericht over zijn geaardheid viel 'over het algemeen goed' in de reformatorische gezindte, vertelt hij. 'Ik kreeg ook veel reacties van anderen die hiermee te maken hebben. Jongeren, maar ook getrouwde mensen. Sommigen hadden er nog nooit over gesproken, uit angst voor veroordeling.' Hij roept op 'echt een vader, moeder, broer en zus te zijn' voor degene die gevoelens heeft voor personen van hetzelfde geslacht. Nieuwkoop mist in de discussie over ho..

