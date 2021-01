Dominee die liever kroegbaas is: ‘De gemeentepredikant is jaloers omdat ik zo veel jongeren spreek’

Voorschoten

Het is de week van de goede voornemens, en dominee en kroegeigenaar Mariëtte Mol heeft één groot plan. De 43-jarige uit Voorschoten wil samen met de plaatselijke gemeentepredikant gesprekken aanbieden in haar café. Tenminste, als haar zaak weer open mag dit jaar. ‘Ik ben nu op de zaak en het is hier afgrijselijk stil’, zegt ze aan de telefoon. ‘De tafels waar we alle bakjes voor het take-away kerstmenu op zetten, staan nog in een rij. Aan de andere kant staat pontificaal een bureau met computer voor de bestellingen.’ Al weken schenken Mol en haar werknemers take-away koffie voor de deur van het Wapen van Voorschoten, maar vandaag is het druilerig, dus rustig.

De take-away koffie biedt de gelegenheid om een praatje te maken met ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .