Waarom een app gebruiken voor het gemeenteleven? En wat is de beste app voor de kerk?

De coronacrisis bracht de ontwikkeling van apps voor kerken in een stroomversnelling. Ze zijn er in soorten en maten, maar hebben hetzelfde doel: communicatie vergemakkelijken en verbondenheid vergroten.

Amersfoort

Het is nu of nooit voor de aanbieders van kerkapps. Veel kerken besloten afgelopen jaar versneld een app in te voeren om als gemeenteleden in tijden van corona met elkaar in verbinding te blijven, andere staan op het punt die stap te zetten. ‘Kerken hebben sneller beslissingen genomen op het punt van digitalisering’, merkt Eduard Wustenveld van kerkapp KerkSpot. ‘Het aantal aanvragen nam afgelopen jaar enorm toe.’

twee doelen

Welke bouwer van kerkapps je ook vraagt, in de kern zien ze allemaal twee doelen van hun product: het delen van informatie binnen kerken vereenvoudigen en de onderlinge band tussen leden versterken.

apps alleen voor de collecte

