Meer kerken schalen aantal bezoekers af na oproep ziekenhuis

Kerken reageren verdeeld op de oproep van het St Jansdal Ziekenhuis om over te schakelen op online diensten. Waar het voor de ene kerk het genomen besluit alleen maar onderstreept, is het voor de ander aanleiding om af te schalen. ‘De oproep van het ziekenhuis geeft de ernst van de situatie weer.’

Putten

Al voordat de oproep van het ziekenhuis, net voor de Kerst binnenkwam, besloot de hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland in Putten over te gaan op online diensten, zegt scriba Gerard Maaskant. ‘De burgemeester riep ons daartoe op. Dat was voor ons de aanleiding. Het schrijven van het ziekenhuis onderstreepte ons besluit.’

Maaskant vindt dat de kerk zijn verantwoordelijkheid moet nemen. ‘De situatie is zorgwekkend. Er zijn erg veel besmettingen in Putten, waaronder in de verpleeghuizen. De oproep van het ziekenhuis geeft des te meer de ernst van de situatie weer.’

In de dienst op Eerste Kerstdag besteedde dominee Wim Polinder aandacht aan het schrijven. ‘Hij benoemde hoezeer we het betreuren dat we niet kunnen sam..

