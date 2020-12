Arabische voorganger maakt YouTube-cursus over omgang met Nederlanders; ‘Zakelijk, direct en weinig flexibel’

Arabische mensen lopen weleens aan tegen typisch Nederlandse eigenaardigheden. Voor hen maakt voorganger Walid Alasa’ad in het Arabisch zes video’s. Daarin legt hij uit hoe je kunt omgaan met Nederlanders.

Amersfoort

Dit klinkt misschien allemaal als een cliché, maar het is precies waar Arabischtalige asielzoekers en migranten tegenaan lopen. Voor hen heeft voorganger Walid Alasa’ad nu een reeks Youtube-video’s gemaakt.

Alasa’ad woont ruim vijf jaar in Nederland en is sinds drie jaar voorganger van ICF Oase in Amersfoort. Hij bespreekt in de Arabischtalige video’s veel concrete situaties. Zoals dat Nederlanders niet snel een ander vragen of hij kinderen wil krijgen of hoeveel hij verdient, of dat je tijdens een vergadering niet zomaar een n..

