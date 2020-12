Patriarchaat van Moskou wil met andere godsdiensten opkomen voor vervolgde christenen in Afrika

Moskou

Het voorstel om ‘de lijdende broeders en zusters’ met een ‘intercofessionele alliantie’ te steunen, komt van het hoofd van het departement externe betrekkingen van het patriarchaat, metropoliet Hilarion. De gezamenlijke initiatieven zouden moeten worden afgestemd met lokale kerken in Afrika. Tijdens een internationale online-conferentie sprak hij over ‘een historische opgave’, zo meldt de stichting Pro Oriente.

Volgens Hilarion heeft de onderdrukking in Afrika mogelijk als oorzaak dat het christendom precies daar het sterkst groeit. De Islamitische Staat is weliswaar in het Midden-Oosten verslagen, zei de metropoliet die als ‘tweede man’ van het patriarchaat geldt, maar ISIS-terroristen hebben ondertussen in Afrika nieuw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .