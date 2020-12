De Afhaalkerk in de tuin is altijd open: ‘Sommige mensen hangen diepe gebedsnoden op de muur’

De Afhaalkerk in Meppel is een plek voor mensen die juist nu behoefte hebben aan contact. Zij kunnen een kaarsje branden, Avondmaal vieren en een bemoediging ‘afhalen'. Voorganger Bart Groeneveld (45) verzon het concept. ‘Het is mijn overtuiging dat we dit nodig hebben.'

Een houten overkapping, met daaronder een gebedsmuur waar mensen hun gebeden kunnen achterlaten, een luie stoel waarin ze kunnen mijmeren en QR-codes die ze kunnen scannen om een kluis te kraken waarin zich een verrassing bevindt. Dat is de Afhaalkerk in het Drentse Meppel. Het geheel bevindt zich in de honderd meter diepe tuin van Groeneveld. Het concept is een alternatief voor de reguliere kerkgang, zegt hij. ‘In de straat waar ik woon zijn alle restaurants en cafés dicht. Als kerkelijke gemeente zijn wij grondwettelijk beschermd, maar wij doen mee met de anderen. Dat betekent dat we alleen nog maar online diensten hebben. Dan is er geen onderling contact en dat frustreerde mij.’

Groeneveld nam een filmpje op met een gepensioneerde leer..

