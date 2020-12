Miranda Klaver onderzoekt profetie in protestantse kerken: ‘Profetie is nu een stuk voorzichtiger en pastoraler’

Amsterdam

Bijna alle reacties zijn positief over profetie, valt Miranda Klaver op. De hoogleraar antropologie van religie, verbonden aan de Vrije Universiteit, leidt een onderzoek naar de praktijk van profetie binnen protestantse kerken dat in samenwerking met de Universiteit van Tilburg wordt gedaan. Onder profetie verstaan de onderzoekers: woorden doorgeven namens God aan een ander. De eerste uitkomsten zijn onlangs gepubliceerd in Inpsirare, het tijdschrift voor charismatische en evangelische theologie. ‘Het merendeel van de gelovigen geeft aan zich door profetische woorden gesterkt te voelen in hun relatie met God en in hun eigenwaarde’, zegt ze. Dit komt door de criteria die zij eraan geven. Een profetie moet bemoedigend, ve..

