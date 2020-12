Een protestantse kerk per tienduizend Fransen als doel: ‘We openen meer kerken dan we sluiten’

De Conseil national des évangéliques de France (Cnef), de nationale raad van protestantse kerken in Frankrijk, bestaat tien jaar. De minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin nam vorige week deel aan de feestelijke videoconferentie. De afgelopen jaren hebben veel Cnef-kerken zich gestort op het opzetten van kerkplantingsinitiatieven in de Franse samenleving. ‘We openen meer kerken dan we sluiten.’

Parijs

Het is een enigszins opmerkelijke en zeer ambitieuze onderneming: een nieuwe protestantse kerk stichten in een van de gebieden in Frankrijk waar de zoektocht naar de rede het dagelijks leven het meest bepaalt. Toch is het op deze plek tussen de technische universiteiten, de bedrijven en de prestigieuze onderzoekslaboratoria van het plateau van Saclay in het departement Essonne bij Parijs, dat kerkplanter en dominee in de Pinkstergemeente (verbonden aan de Assemblies of God) Clément Blanc enkele maanden geleden een gemeente startte. Samen met zijn vrouw en een klein team.

‘Het feit dat er nog geen protestantse kerk was op deze plek van snelle vooruitgang daagde me uit. Er is een echte behoefte, omdat hier elke dag duizenden onderzoek..

