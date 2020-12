Taizé doorbreekt nieuwe grenzen tijdens Europese jongerenontmoeting

Taizé

Voor het eerst sinds 43 jaar zijn de broeders van de in Frankrijk gevestigde oecumenische kloostergemeenschap 'gewoon thuis' tussen Kerst en Oud en Nieuw. De Europese jongerenontmoeting vindt dit jaar niet zoals gebruikelijk in een grote Europese stad, maar digitaal plaats. En in Taizé zelf. En overal ter wereld.

Afgelopen juni dacht de kloostergemeenschap nog met 500 jongeren in Taizé samen te kunnen komen, afgaand op de toenmalige regelingen van de Franse overheid, vertelt broeder Sebastiaan. Maar afgelopen herfst is besloten de ontmoeting geheel online te houden. Naast de zeventig broeders en de dertig vrijwilligers is er in Taizé slechts tiental jonge gasten die vanuit het bourgondische dorpje aan de volledig digitale ontmoeting ..

