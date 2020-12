Zoë geeft christelijke yoga. ‘Ik ontmoet Jezus op mijn yogamat’

Lelystad

Zoë Pruijssers (31) staat in soepele, zwarte kleding op haar yogamat. Ze voert een combinatie van houdingen uit waarbij ze zich eerst lang maakt om zich vervolgens helemaal voorover te buigen: de zonnegroet. Pruijssers geeft een christelijke yogales, die online te volgen is. De houdingen voert ze in rust en met aandacht uit, op het ritme van haar ademhaling. De les begon ze met een tekst uit de Bijbel, Exodus 14, vers 14. ‘De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ Ze spreekt de tekst uit met de woorden van de Engelse NIV-vertaling luidt: ‘The lord will fight for you, you need only to be still’. Ze doet twee keer de zonnegroet (vooroverbuigen met de handpalmen tegen elkaar voor de borstkas). Dan stelt ze h..

