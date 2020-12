In memoriam - Willem Westland, hervormd emeritus predikant was jarenlang voorzitter van de Hervormde Mannenbond

Theoloog Willem Westland, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is donderdag 24 december overleden. Hij werd 72 jaar. Westland was vijftien jaar voorzitter van de Hervormde Mannenbond op gereformeerde grondslag.

Ds. Willem Westland, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

Bij zijn afscheid in 2017 zag hij een nieuwe aanwas komen bij de mannenbond, alhoewel de zorg om vergrijzing ook aanwezig was. ‘Maar die was er bij mijn aantreden ook al.’ Sinds 1993 zat hij in het bestuur. Het verenigingsleven was voor de predikant ‘ontzettend belangrijk’, zo zei hij in 2017 in een interview met het Reformatorisch Dagblad. ‘Het heeft een veel taaier leven, om maar zo te zeggen, dan de gesprekskringen die je in veel gemeenten ziet.’

Westland onderstreepte het belang van bezinning en trouw bij de man in een tijd waarin alles even belangrijk lijkt. ‘Waar het echt om gaat, is dat hij het beeld draagt van de hemelse Bruidegom, geroepen om zijn vrouw lief te hebben en te beschermen.’ Het viel Westland op dat veel mannen na vie..

