Kerkleiders tikken politieke leiders Zuid-Sudan op de vingers

Paus Franciscus, de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en Martin Fair, de moderator van de Schotse gereformeerde kerk hebben in een gezamenlijke kerstboodschap aan politieke leiders van Zuid-Sudan opgeroepen meer te doen voor het in 2018 gelanceerde vredesproces in het door etnische conflicten geteisterde land.

Paus Franciscus ontving in april 2019 de politieke tegenstanders in Zuid-Soedan gezamenlijk in het Vaticaan. Hier ontmoet hij Salva Kiir Mayardit, de president van het land.

Rome

‘Wij hebben ons verheugd over de kleine stappen die gezet zijn, maar we weten dat deze niet voldoende zijn’, schrijven de drie kerkleiders in een gezamenlijke boodschap. Het drietal laat weten het Oost-Afrikaanse land te willen bezoeken als zij ‘getuigen kunnen zijn van een veranderde natie.

‘In deze kersttijd herinneren we ons dat onze Heer Jezus Christus ter wereld is gekomen onder de kleinsten van alle mensen, in een stoffige stal tussen de dieren. Daarna heeft hij hen die groot willen zijn uitgenodigd om de dienaren van allen te zijn’, schrijven zij in nauwelijks verhulde kritiek op de politieke leiders.

Het overwegend christelijke Zuid-Sudan scheidde zich in 2011 af van het vooral islamitische Sudan. De conflicten hebb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .