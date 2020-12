Parijs

Het koor van de Notre-Dame heeft op kerstavond een ongewoon concert verzorgd in de zwaar beschadigde kathedraal in de Franse hoofdstad Parijs. Het optreden werd uitgezonden op tv-zender France 2. Voor twintig zangers van het volwassenenkoor Notre-Dame, die allen een helm en werkkleding droegen, was het het eerste optreden in de kerk sinds de verwoestende brand in april 2019. <