Paus roept op vaccins eerlijk te verdelen

Vaticaanstad

Paus Franciscus heeft landen in zijn kerstboodschap opgeroepen hun coronavaccins te delen. Hij zei dat geen 'muren van nationalisme' gebouwd moeten worden tegen een viruspandemie 'die geen grenzen kent'. 'Moge de zoon van God een geest van internationale samenwerking hernieuwen onder politieke leiders, te beginnen met de gezondheidszorg, zodat iedereen toegang zal krijgen tot vaccins en behandelingen', zei de paus. Vanwege de strenge lockdown in Italië sprak hij via een onlineverbinding, en niet vanaf het pauselijke balkon aan het Sint-Pietersplein.