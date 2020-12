Blogsbladen, over het beeld heb ik gemaild naar beeld@nd.nl

'We zijn gewoon met z'n allen, precies zoals we leren, een stelletje zondaren.' Krijn de Jong steekt in het Kerkblad van het Noorden, gericht op de christelijk-gereformeerden boven in het land, de hand in eigen boezem.

De reden: twee moeilijke kerstcadeaus, beide in de vorm van een boek. Het eerste cadeau kwam van de Belgische journalist Matthias Declercq, die een halfjaar lang meedraaide op het dorp waar De Jong woont, Urk. 'In zijn boek fileert hij onze Urker gemeenschap. Naast verwondering en waardering brengt hij veel, heel veel pijnlijke zaken aan het licht. Zaken waar wij liever voor wegkijken. Bijvoorbeeld al die jongeren die zich overgeven aan alcohol en drugs en aan nog veel meer. Verschrikkelijk. Maar ook wij oud..

